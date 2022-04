Desmienten cacería de mujeres

Mediante WhatsApp y redes sociales, siguen circulando audios de una supuesta cacería de mujeres, con los que se pretende crear psicosis entre la población sobre todo entre las mismas mujeres, autoridades están al tanto de lo que ocurre y mencionan que se trata de noticias falsas.

Desde hace días empezaron a circular audios, uno de estos es de voz de una mujer que se identifica como "La guerita" que supuestamente está hablando con otra persona a la que le indica que la situación en cuanto a la seguridad, en la ciudad, va a empeorar.

Advierte que los supuestos secuestradores que anduvieron en Nuevo León, llegarán a Coahuila y que sus amigos, los cuales trabajan para la corporación PAR, le dijeron que no saliera porque esas personas venían por mujeres, no querían dinero, no querían nada y que lo hacían debido a la supuesta detención del Bronco, el ex gobernador de Nuevo León.

Tras la circulación de estos audios falsos, la autoridad empezó a desmentirlo, otorgando números de emergencia a los que los ciudadanos se pueden comunicar ante cualquier situación, algunos de estos son el 911, el 089 denuncia anónima y a través de medios oficiales del Gobierno del Estado como la Policía Cibernética Coahuila o la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

Ante toda esta situación, Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado mencionó que aun y cuando son noticias falsas, la autoridad está al pendiente para actuar ante cualquier situación, pero exhortó a la población sobre todo a las mujeres a mantenerse tranquilas, pues nada de lo que está circulando es cierto.

"Nos han llegado estos audios, al parecer tiene origen en un grupo de universidades, en los audios se refiere a una supuesta cacería de mujeres que inicia a las 10:00 de la noche, esto queda descartado, se menciona que por cada jovencita les pagan entre 10 y20 mil pesos, pero es parte del psicosis, el contenido de estos audios no son ciertos", comentó.

Comentó que son personas que quieren desestabilizar la paz de las personas y se aprovechan de la situación lamentable que ocurre en Nuevo León, sobre todo con el reciente caso de Debanhi que fue muy conocido y que de alguna manera impactan a la población.

"Estamos trabajando en la prevención, en la investigación, Guardia Nacional el 105 Batallón de Infantería, instancias de la mujer, cuando existe alguna situación estamos en coordinación, nos consultamos, puedo afirmar que audios y fotos que han publicado son falsedad", comentó.