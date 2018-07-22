Desnudan robos a Seguridad Pública

En menos de una semana, tres taxistas fueron asaltados, robaron en 5 establecimientos comerciales, entre otros ilícitos, lo que refleja que la estrategia de seguridad no funciona.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Zertuche Martínez comentó que es lamentable que sigan los asaltos a negocios y más en la zona dorada, considerada la zona más segura de la ciudad.

Señaló que las autoridades deben estar más al pendiente de la prevención del delito pues es la base para evitar que la delincuencia azote en los diferentes sectores de la ciudad, por lo que se tiene que revisar qué resultados están dando las acciones que están implementando.

Aseguró que se debe dar un análisis detenido de la estrategia para verificar la forma en que se están presentando estos atracos que vienen a trastocar la tranquilidad de la ciudadanía.

“Independientemente si son socios o no de la cámara existe el temor porque nadie estamos exentos de vernos afectados por un atraco de esta magnitud, es por ello que requerimos que las autoridades hagan algo”, recalcó el líder de los comerciantes.

Así mismo, Zertuche comentó que en los próximos días buscarán un acercamiento con el director de Seguridad Pública, Gerardo Arellano Acosta para solicitarle un informe de la estrategia de prevención que están implementando.

Además de los resultados que está arrojando y al detectarse algún incremento en la incidencia delictiva exigirán que se cambie la estrategia para evitar que la ciudadanía continúe a merced de la delincuencia.

“También es necesario que los afectados presenten la denuncia cuando son víctimas de la delincuencia para que puedan frenar este tipo de casos y detener a los responsables”, finalizó.

3 asaltos. Taxistas, las víctimas.

5 robos a establecimientos comerciales se registraron en la semana.

Señaló que las autoridades deben estar más al pendiente de la prevención del delito pues es la base para evitar que la delincuencia azote en los diferentes sectores de la ciudad, por lo que se tiene que revisar que resultados están dando las acciones que están implementando.

Aseguró que se debe dar un análisis detenido de la estrategia para verificar la forma en que se están presentando estos atracos que vienen a trastocar la tranquilidad de la ciudadanía.

“Independientemente si son socios o no de la cámara existe el temor porque nadie estamos exentos de vernos afectados por un atraco de esta magnitud, es por ello que requerimos que las autoridades hagan algo”, recalcó el líder de los comerciantes.

Así mismo, Zertuche comentó que en los próximos días buscarán un acercamiento con el director de Seguridad Pública, Gerardo Arellano Acosta para solicitarle un informe de la estrategia de prevención que están implementando.

Además de los resultados que está arrojando y al detectarse algún incremento en la incidencia delictiva exigirán que se cambie la estrategia para evitar que la ciudadanía continúe a merced de la delincuencia.

“También es necesario que los afectados presenten la denuncia cuando son víctimas de la delincuencia para que puedan frenar este tipo de casos y detener a los responsables”, finalizó.