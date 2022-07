Despiden a Mary, fue víctima de lupus

Despiden a Mary Gaona Flores en su última morada el panteón Las Misiones de Frontera, sus familiares agradecieron todo el amor que recibió, pues la enfermera fue muy respetada y querida por compañeros y pacientes.

De forma extraoficial se dio a conocer que Mary sucumbió ante la enfermedad de lupus, la cual se agravó debido al contagio de Covid-19 y aunque luchó por semanas, su cuerpo no pudo resistir ambas enfermedades.

Su familia la veló en punto de las 10:00 de la mañana en la capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ubicada en la colonia Guadalupe y fue a las 11:30 cuando partió el cortejo fúnebre rumbo al panteón "Las Misiones", ubicado en la carretera 30, frente al aeropuerto del municipio de Frontera.

Su familia Roberto Castro, jugador del equipo de beisbol Acereros, escribió en su red social de Facebook: "Vuela alto Tía Mary, siempre fuiste muy fuerte, jamás voy a olvidar ese apoyo que siempre me diste y ese amor, no faltabas a ningún juego mío, sin duda alguna mi fan número 1, no sabes lo mucho que te voy a extrañar y en mi corazón siempre vas a estar. Estuviste conmigo cuando nadie lo hizo y siempre fuiste mi gran amuleto y lo seguirás siendo, no es un adiós es un hasta luego, siempre te recordaré con esa gran sonrisa".

Así mismo, sus compañeros y amigos mencionaron que era muy buscada por los médicos internistas y médicos intensivistas, porque llegaban pacientes y era la primera al frente.

"Era muy buena en los que hacía y con mucho espíritu de servicio desde siempre, antes que atender la información de las demás enfermeras, ella le preguntaba al pacientes como se sentía. A los alumnos los traía al puro tiro porque son los que la iban a cuidar a ella o a sus familiares".