Destaca Mauricio como capturista

Respetando su derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, el ayuntamiento de Monclova que encabeza Mario Dávila Delgado brinda la oportunidad de laborar en el área de DIF municipal como capturista a joven con capacidades diferentes.

Diagnosticado con parálisis cerebral infantil él es Mauricio Contreras Tobías de 26 años de edad, y quien desde la administración anterior se ha desempeñado en capturar todas las entradas en el CEDIF, su trabajo es enviado al DIF para realizarse un balance y determinar cuántas personas acuden de manera diaria y mensualmente a los cursos que se ofrecen en este lugar ubicado en la colonia Leandro Valle.

"Clases de inglés, equipos de fútbol, así como cursos de papalotes, mismo que ya culminó. Otra parte de mi trabajo es acudir a los eventos, siempre y cuando seamos requeridos" menciona sonriendo.

Explicó que anteriormente trabajó en una Tienda departamental en el Mall Monclova como promotor sin embargo por la contingencia sanitaria por COVID 19 ya no se volvió a re contratar.

Las personas con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras que le impiden participar en el mercado laboral, para Mauricio fue difícil encontrar un empleo formal, señala que la sociedad si está cerrada en la aceptación.

"Me siento realizado, dure tiempo tocando puertas y digamos que la sociedad si está un poco cerrada en la aceptación.

Pero si me pagan muy bien pero no me gusta revelar mi salario" exclamó siempre sonriente.

El mensaje para la comunidad es;" A pesar de que la situación está difícil, no se desanimen porque en algún lado si les van abrir las puertas"