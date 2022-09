Destrozan campamento de napistas

Al menos 10 personas llegaron la mañana de este jueves a incendiar y destrozar el campamento que mantenían los extrabajadores de Ahmsa afines a Napoleón Gómez Urrutia, los obreros agredidos solo se repelieron sin responder la agresión, asumiendo los daños.

Benjamín Silva, José Perfecto Tobías y otras dos personas más se encontraban muy temprano por la mañana preparando café cuando llegaron sus detractores, entre los que identificaron solamente a Máximo Valadez y Alfredo Ríos.

Este campamento donde construyeron un pequeño jacal en la Plaza Alonso de León tiene dos años y 8 meses, la manifestación es para exigirle a Altos Hornos de México su reinstalación, porque aseguran fueron despedidos injustificadamente, por ser miembros del Sindicato Nacional Minero y apoyar a Gómez Urrutia.

Los afectados pidieron el auxilio y asesoría del regidor de Derechos Humanos, Daniel González para verificar cómo pueden encuadrar una denuncia, pues aseguran que han sufrido una serie de amenazas y confrontaciones, pero en esta ocasión sí hubo daños.

Aseguran los ex obreros que ellos no están ahí para provocar disturbios ni fomentar la violencia, por ello, solo decidieron salirse del interior del tejaban construido de cartón y hule, sin hacer nada para no enfrentarse con sus detractores que los superaban en número.

El lugar, que los afectados llaman campamento quedó en ruinas, destruido y a pesar que dicen le prendieron fuego, no se ve que existieran vestigios de cenizas, solo los muebles que tenían al interior, un refrigerador, sillas y una mesa, se encontraban tirados y regados por el lugar.