Detiene médico contrataciones en AHMSA

La intolerable actitud de medicina de trabajo del Hospital AHMSA es privilegiada por el gerente doctor Ignacio Saldaña Villarreal, que permite la cerrada acción de los médicos encargados de practicar el examen a muchachos que tienen detenida su contratación por supuestamente no pasar el examen.

Julio Cesar Aguilera Silva, vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que es la primera ocasión que se presenta este problema, el doctor Bonilla, siempre privilegio el diálogo y aceptaba propuestas para no afectar a los aspirantes a laborar en AHMSA.

"Lamentablemente el doctor Bonilla, murió y en su lugar fue designado el doctor Saldaña, que no tiene tacto para manejar el Hospital AHMSA, por ello se presenta este problema, nadie de los aspirantes pasa el examen pero no dan a conocer las causas ni el porqué" señaló el vocero sindical.

Recordó que en el caso de la 288 de 35 aspirantes, 31 no acreditaron el examen médico, a pesar de la propuesta de entregar los resultados a directivos sindicales, los médicos no responden, se mantienen en su postura de no aclarar las causas, tampoco aceptan un segundo examen.

Señaló que los aspirantes son hijos de trabajadores en activo que se sienten ofendidos por la actitud de los médicos, incluso contemplan organizarse y hacer un plantón en las instalaciones del hospital y protestar contra el doctor Ignacio Saldaña Villarreal, que solapa la actitud de los médicos.

"No es posible que el doctor Saldaña, se mantenga indiferente a esta queja, no quiere platicar para encontrar solución, es diferente la política que manejaba el doctor Bonilla, que siempre atendía a todos, tenía controlado toda la plantilla médica y les pedía respeto", apuntó.