Detienen a banda de estafadores

Tras la detención de la pareja que fue detenida por intento de extorsión, Homero Ortiz originario de Nuevo León señaló que se dedican a cometer fraudes, él interpuso una denuncia en octubre del 2019 pues lo estafaron con 25 mil pesos.

Fue entre julio y agosto del 2019 cuando ocurrió la estafa, José Antonio Reyes Rincón, es hermano de una ex compañera de trabajo de Homero Ortiz.

Se ganó su confianza y le ofreció equipos electrónicos, pantallas de televisión, celulares, iPhone y varios aparatos electrónicos a un costo inferior, supuestamente eran embargos que hacia un despacho de Saltillo que trabaja para la Secretaría de Hacienda, después lo vendían a un costo similar al que lo habían embargado, porque sí no el excedente se tenía que regresar a quien embargó.

Esa era la manera en que el ofrecía los equipos, posteriormente le depositaban a su cuenta para finalmente desaparecer.

En este caso ocurrido en Nuevo León involucró a más personas, el acusado de estafador, le dijo a su víctima que si tenía gente para invitar a la negociación, algunos integrantes de la familia se integraron al trato, pero quien dio la cara e hizo el depósito fue Homero Ortiz.

Fue un total de 25 mil pesos los que depositaron a cambio de la mercancía que nunca llegó, al principio le decía que había problema en las facturas, que se presentó un problema en el despacho, que el dueño del despacho no estaba en la ciudad o que era necesario revisar las facturas y quien se encargaba de esto, no estaba.

"Así me trajo vuelta y vuelta, un día me dijo que ya iba a salir de Saltillo y que me daría los equipos, que llegaría a Monterrey a las 6:00pm, pero jamás llegó, apagó celulares", comentó el afectado.

Dijo que José Reyes estaba en contubernio con otro hombre del cual nunca supo quién era, pero sabía que era conocido de su familia, cuando el afectado habló son su hermana, ella le dijo que su hermano no se dedicaba a eso, sino a la venta de llantas y no volvió a saber de él.

Con el paso de los días empezó a rastrearlo y se dio cuenta que en internet aparecían notas periodísticas donde lo culpaban de fraudes de diferentes tipos, por la venta de automóviles a bajo costo.

Rosario Guillen Ibarra es su actual conyugue y fue con quien la agarraron intentando extorsionar a una doctora en un hotel de la ciudad.

"Encontré como 10 persona que estuvieron mandándome mensajes de que también fueron estafados, muchos no levantaron la denuncias porque eran de mil de 3 mil pesos, supe de un caso de 64 mil pesos, es el modo en que trabajaba, se gana la confianza y después te saca la lana", comentó.

Mucho tiempo vivieron en casa de los padres de Rosario en Monclova, el 23 de junio los corrieron y fue entonces cuando entraron al hotel donde ya debían gran cantidad de dinero y por eso buscaban la forma de obtener ingreso.

Otra mujer llamada Wendy, fue estafada por Rosario Guillen, ella era amiga de la infancia, a ella le quitaron cerca de10 mil pesos, pero fue como un préstamo, por lo que dijo que la familia de eso vive.

A otra de las víctimas le ofreció placas de taxis, autos, aparatos electrónicos y demás cosas, pero todo resultaba ser un fraude, ahora las autoridades investigan a la pareja.