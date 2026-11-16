MONCLOVA, COAH.- Un cargamento de aproximadamente 18 mil 500 litros de hidrocarburo quedó asegurado por elementos del Grupo de Reacción Centro, quienes además detuvieron al conductor del camión cisterna en el que era transportado, al detectar que circulaba sin la documentación correspondiente.

La intervención se realizó sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde los oficiales estatales efectuaban recorridos de vigilancia y detectaron un camión de carga color café que circulaba sin razón social visible.

Ante las características de la unidad, los uniformados le marcaron el alto al operador para verificar los permisos necesarios y comprobar la procedencia legal del combustible que llevaba en el tanque.

El conductor fue identificado como Eric N, quien durante la revisión manifestó que había recogido el camión cisterna en Mina, Nuevo León, y que su destino era Piedras Negras, Coahuila. Sin embargo, explicó que no le habían entregado los documentos que acreditaran el traslado del hidrocarburo, por lo que no pudo presentar los permisos ni la documentación requerida ante los elementos.

Ante las irregularidades detectadas, los policías procedieron a su detención y aseguraron la unidad, en cuyo interior se encontraban alrededor de 18 mil 500 litros de combustible, presuntamente de procedencia ilícita.

Posteriormente, Eric N y el camión cisterna fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica. Las autoridades federales deberán establecer el origen del hidrocarburo, verificar las condiciones en que fue obtenido y trasladado, además de investigar quiénes podrían estar relacionados con su posible distribución y comercialización.