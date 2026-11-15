Previenen DIF y FGE consumo de drogas

SALTILLO, COAH.- El combate a las adicciones en Coahuila requiere tanto de programas de prevención como de acciones contundentes de seguridad para frenar la venta y distribución de drogas, consideró Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF estatal.

La funcionaria señaló que las estrategias impulsadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención deben mantenerse coordinadas con el trabajo de las corporaciones policiacas, particularmente para desarticular los puntos de venta de sustancias ilícitas.

Advirtió que los esfuerzos de concientización pueden resultar insuficientes si no existe una intervención efectiva de las autoridades para combatir la comercialización de drogas. En ese sentido, destacó que en Coahuila se ha avanzado mediante la colaboración entre las distintas dependencias.

Acciones de la autoridad

Salinas también resaltó los primeros resultados del programa *Vive Libre Sin Drogas*, iniciativa que comienza a mostrar avances durante sus primeros meses de funcionamiento.

Expresó su confianza en que durante el próximo año puedan mejorar los indicadores del programa y ampliar sus alcances, especialmente en el fortalecimiento de las familias y del entorno social.

Detalles confirmados

Indicó que los próximos meses serán determinantes para afianzar las estrategias preventivas y mantener el trabajo conjunto entre las instituciones, con la finalidad de disminuir el consumo de sustancias y generar condiciones de mayor seguridad para las familias coahuilenses.