Disminuyen 40% los robos

SALTILLO, COAH.- Saltillo registra una disminución superior al 40 % en los diferentes conceptos de robo, informó el alcalde Javier Díaz González, al dar a conocer los resultados y estrategias de seguridad que presentó durante una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la dependencia federal, donde el edil expuso el modelo de coordinación que opera en la capital de Coahuila, con la participación del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Díaz González destacó que este trabajo se desarrolla bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y permite realizar operativos conjuntos para atender objetivos previamente identificados.

Acciones de la autoridad

Como ejemplo, mencionó los 10 cateos simultáneos efectuados el lunes anterior en distintos puntos de Saltillo, mediante la coordinación de las diferentes fuerzas del orden.

El alcalde también presentó el programa Calle por Cancha, enfocado en la prevención de la violencia y la reducción de riñas entre grupos de jóvenes en diferentes colonias, mediante actividades deportivas y acciones de proximidad.

En materia de participación ciudadana, destacó que el municipio cuenta con más de 670 grupos de WhatsApp, en los que participan más de 150 mil habitantes. A esta estrategia se sumó el Chatbot de Seguridad, una herramienta que permite realizar reportes de manera anónima y darles seguimiento.

De acuerdo con el edil, mediante ambos mecanismos se han atendido más de 127 mil reportes durante los últimos dos años. Otra de las acciones expuestas fue el fortalecimiento de la videovigilancia.

Detalles confirmados

Díaz González informó que durante este año se contempla instalar alrededor de 500 cámaras, además de rehabilitar y remodelar el Centro de Control y Mando, incluido el video wall y las áreas de monitoreo.

El alcalde también reconoció la actuación de dos elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que el pasado 27 de octubre ayudaron a salvar la vida de una bebé de seis meses, al trasladarla oportunamente a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

Señaló que estos actos forman parte del trabajo cotidiano de los policías municipales y reiteró que su administración buscará fortalecer la proximidad ciudadana, la prevención y las áreas de oportunidad para mantener las condiciones de seguridad en Saltillo.

Por otra parte, el edil confirmó que su primer informe de Gobierno se realizará el lunes 7 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

En el evento presentará los resultados de las acciones, programas y obras desarrollados por la administración municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado.