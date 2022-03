Dice "adiós" Monclova al uso de cubrebocas

MONCLOVA, COAH. - En Monclova ya no será necesario portar el cubrebocas en áreas públicas, asimismo, deja de ser obligatoria la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial, informó el secretario de salud en el estado, Roberto Bernal Gómez, en entrevista.



El titular de salud en Coahuila, señaló que el relajamiento de los protocolos de salud en el estado se debe a la baja de contagios, de decesos y de pacientes hospitalizados por COVID.

Con la medida anunciada por el secretario de Salud, quedará a criterio de las personas utilizar o no el cubrebocas en áreas públicas, sin embargo, en espacios cerrados continuará siendo obligatorio el uso de la mascarilla anticovid.

"El uso de cubrebocas en exteriores, no en interiores. El uso del gel, ya no sea necesario, no probablemente, seguramente. Ni tampoco la toma de la temperatura. Hasta estas alturas de la epidemia, estos son los nuevos parámetros que vamos a tomar" dijo textualmente el entrevistado.

Cuestionado sobre a partir de cuando entraría en vigor los nuevos parámetros o los nuevos protocolos de salud, Bernal Gómez, señaló que a partir de hoy.

La sana distancia puede retirarse en exteriores en todos los establecimientos del estado: "en interiores sí es importante que se use".

Así las cosas, en los próximos días se harán oficiales estas medidas a través de un decreto firmado por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.