Dificultades en imprimir Certificado de Vacunación

Tras aplicarse la vacuna contra el Covid-19 ciudadanos han tenido dificultades para imprimir su Certificado de Vacunación, debido principalmente a errores al momento de realizar su pre registro en línea, sin embargo se abrió una línea para atender a la población que presenta este problema y que lo obtengan.

Debido a que autoridades han manifestado el interés de solicitar el certificado de vacunación a las personas para que puedan ingresar a algunos lugares o realizar viajes, se ha incrementado el interés de la población por obtener este documento. Es por ello que han ingresado a la página cvcovid.salud.gob.mx, para tramitarlo sin embargo muchas personas no han podido hacerlo. La encargada del programa de vacunación señaló que han atendido varios casos de personas que no pueden descargar su certificado, y se está apoyando para resolver en la medida de sus posibilidades los problemas que se presenten. Se indicó que principalmente los problemas se presentan porque cuando las personas hicieron su registro en línea, no se incluyó algún correo, por lo que no se tiene la manera de enviar el archivo. Así mismo, se presentan errores en el llenado del pre-registro que se realizó en línea, y es por ello que no arroja el certificado.

"Este tema ya lo dimos a conocer a México para ver que solución le dan a la problemática, generalmente es un dato equivocado en lo de la dosis y todo eso, nosotros podemos ver y solicitamos alguna información para que se hagan los ajustes y lograr que se les expida su certificado".

Para esto se puso a disposición una línea de WhatsApp, al que la población puede mandar un mensaje y atender personalmente cada uno de los casos, señaló que se les pide la foto de la credencial de elector, comprobante de vacunación por ambos lados, para identificar el número de lote, el biológico que se les aplicó y la fecha y con eso realizar los ajustes que sean necesarios.

Señaló que las personas que están en esta situación pueden enviar un mensaje al 866 236 3223 en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, apara que se les brinde apoyo en este sentido.