Difieren audiencia de desfalco de la 288

La audiencia por administración fraudulenta de los ex líderes de la Sección 288 a quienes se les acusa de desvío de recursos hasta por 18 millones de pesos, de los cuales 7.4 mdp son del fondo de prohuelga, se difirió para el próximo martes a las dos de la tarde.

Ayer se llevó a cabo la audiencia de manera virtual, en la que la defensa de Patricio N. (ex secretario general), Francisco N. (ex tesorero) y Jorge N, (ex presidente del consejo) pidió al juez que se cumpliera el plazo de los 15 días que se había determinado en la última audiencia para presentar más pruebas.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático, dijo que esta será la última oportunidad para que Patricio, Francisco y Jorge lleguen a un acuerdo reparatorio por el daño, de lo contrario, se irán a juicio.

Sostuvo que como gremio no es su objetivo que sean privados de su libertad, o que se les de una penalidad fuerte, "pero sí queremos que muestren un poquito de interés donde quieren arreglar la situación".

Indicó que según auditorías de despachos contables el perjuicio general fue por 18 millones de pesos, pero el quebranto más fuerte fue el fondo de la pro huelga, por 7.4 millones de pesos, cantidad por la que cada año, el gremio debe pedir un préstamo para cubrir el monto a sus trabajadores después de cualquier revisión, y deben pagar fuertes intereses.

En esta ocasión, está por concluir el proceso de la Sección 288 anual, en el que habrán de entrar en diálogo con la empresa por el concepto de la revisión de contrato, y es ahí donde al llegar a un cuerdo deben pagar a los obreros su fondo de prohuelga.

"Nos veríamos envueltos otra vez en el problema de pedir un préstamo, el anterior ya se cubrió, pero sí representa una carga fiscal fuerte para el gremio, porque los intereses son altos", mencionó.

Antes de finalizar, Ismael Leija hizo un llamado a los implicados para evitar que el proceso se vaya a juicio, y que muestren disponibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio.