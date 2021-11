Dile que se levante; pedía Axel a Yeimith

¡Levántate, levántate!, dile que se levante!, gritaba Axel Briseño Roque mientras miraba el féretro en el que se encontraba su esposa Yeimith Sally Ríos Coss, familiares y amigos de la joven le dieron el último adiós, recordando a esa mujer soñadora que frecuentemente hacía esos sueños realidad.

Su féretro estaba rodeado de arreglos florales y sus fotografías, era una mujer de ojos claros, hermosa físicamente y también en su interior, decenas de personas acudieron a su funeral, tanto que hubo un momento en que se prohibió la entrada y muchos tuvieron que esperar, sin duda era una joven que se ganó el corazón de mucha gente.

La muerte de Yeimi Ríos y tres personas lesionadas, fue el saldo del lamentable accidente vehicular ocurrido la noche del lunes en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

En el vehículo viajaban dos parejas, el conductor era Luis Alberto Cruz Narváez quien aún se encuentra hospitalizado en estado crítico, la copiloto era su esposa Joselin Ríos Coss quien resultó con lesiones leves, en la parte de atrás, viajaba Yeimith Ríos Coss de 20 años de edad quien desafortunadamente perdió la vida de manera instantánea y su esposo Axel Briseño Roque que resultó con lesiones leves.

De inmediato las redes sociales se inundaron de fotografías, mensajes de aliento a la familia, de despedida, anécdotas y demás, eran amigos y familiares de Yeimith que no daban crédito a lo ocurrido.

Su cuerpo fue velado en la funeraria 288 ubicada en Avenida Idelfonso Fuentes de la Zona Centro de Monclova, su esposo estaba en shock y fuera de control, constantemente se repetía así mimo "No, no, no por favor", no podía creer lo que ocurrió, su familia trataba de tranquilizarlo, lo sostenían para que no se cayera, estaba débil, temblaba, le decían que tenía que ser fuerte por su bebé y trataban de colocarle el collarín en el cuello para que no siguiera lastimándose.

Joselyn Ríos es hermana de Yeimith, también portaba un collarín, salió de la sala de velación y regresó con unas flores hermosas, se acercó al féretro y se dirigió a su hermana, "Mira manita, te traje estas flores, mira que bonitas", después de minutos de estar tan cerca y mirarla en ese féretro le dijo "Yo te amo mana, yo te amo".

Hace apenas dos años había contraído matrimonio con Axel Briseño con quien tuvo una larga relación de novios. El amor entre ambos era inmenso, tanto que procrearon a la pequeña Melody quien el día de mañana estará cumpliendo apenas dos meses de haber nacido.

"Lo mejor y lo más valioso que tengo en mi vida nació de mí", posteó Yeimith en su cuenta de Facebook el pasado 26 de octubre, refiriéndose a su pequeña hija, ese mismo día dio a conocer que su esposo era un excelente papá que se levantaba durante la madrugada a cambiar el pañal a su hija.

La joven era estudiante de enfermería en la escuela de la Cruz Roja Mexicana, pero además de ser esposa, madre y estudiante, formaba parte de la familia Bliss, donde se disfrazaba de princesas de Disney para hacer feliz a muchos niños.

Además trabajaba en un cibercafé en el municipio de Frontera, de donde era originaria en la colonia Aviación.

A su funeral llegaron decenas de jovencitas, que formaban parte del Pentatlón VI Zona Coahuila, al que Yeimith perteneció durante 10 años, era cabo de cadetes, instructora del grupo de niñas menores de 8 años, ella las preparaba para competencias y juegos, las alentaba para tener buen comportamiento.

Desempeñó un excelente papel, con todo esto se ganó ser la encargada de una Sub Zona en San Buenaventura, también fue responsable de un grupo de jovencitas de entre 15 y 20 años de edad, todo lo que ella aprendió se lo compartió a más jovencitas.

Formó parte de la banda de guerra del mismo Pentatlón, regularmente tocaba el tambor pero también la corneta, para ella nunca hubo límites, acostumbraba a hacer todo lo que se proponía.

"Siempre andaba con un actitud positiva, dispuesta a todo, con una gran disciplina, ella nunca llegaba tarde a ningún lado, siempre tenía sueños y los cumplía", señalaron sus compañeros del Pentatlón.

Dicen que Dios solo se lleva a la gente buena, ella fue una persona extraordinaria, excelente madre, esposa, hija, hermana, amiga, compañera, una gran princesa, a su corta edad dejó un gran legado para mucha gente que la amó y que hoy lloran su muerte, descanse en Paz Yeimith Rios Coss.