Disputan recinto sindical

De nueva cuenta estalló la violencia sindical en Monclova, donde los afines al Sindicato Minero tomaron a la fuerza las instalaciones de la Sección 288, acompañados de porros y ex trabajadores de otras empresas.

El temor se apoderó de la ciudadanía al recordar los hechos violentos que se presentaron en 2006 y 2008 como parte de la lucha sindical y que habían quedado atrás, después de que los trabajadores decidieron abandonar al Sindicato Minero.

Sin embargo, los afines a Napoleón Gómez Urrutia irrumpieron en el recinto sindical con uso de violencia sin respetar la decisión de los trabajadores y el fallo que emitió el pasado 11 de julio el Décimo Séptimo Tribunal en Materia de Trabajo, con el que se reconoce el registro del Sindicato Nacional Democrático.

Fueron cerca de 100 personas las que arribaron al recinto sindical minutos antes de las 12 del mediodía armados con palos, piedras y otros objetos, para sacar a las personas que se encontraban en el comité.

Portando la clásica playera roja, se mesclaron trabajadores de la Planta 2, la Planta 1, así como ex trabajadores de AHMSA, de Inmagusa y Teksid, además de porros que acudieron encapuchados generando temor, se habla que de las 100 personas que acudieron, sólo 15 son de la Sección 288, y el resto son ajenos.

Se aprovecharon que en el comité de la 288, había cerca de 12 personas, para intimidarlos y que abandonen el recinto.

Los napistas que estaban siendo encabezados por el Delegado Sindical Manuel Prince Durón y Jesús Flores, quien se ostenta como Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Minero bandalizaron las instalaciones, rompiendo puertas, vidrios, saqueando y quemando papelería, entre otras cosas.

Minutos después se presentó un enfrentamiento con trabajadores de la Sección 288 que trataban de recuperar el recinto, por lo que se dio una lluvia de rocas y palos, en la calle Allende, sin importar a la gente del Sindicato Minero que las piedras llegaran al Colegio México Americano y pudieran lesionar a un menor.

La gente afín al Sindicato Minero señalaron que estaban cansados de la represión por parte de la empresa, esto después de que se ha dado de baja a trabajadores que comulgan en ellos al caer en distintas violaciones al reglamento interior o contrato, y quedan desprotegidos al no contar con el apoyo del sindicato.

Fueron poco menos de 2 horas en que los napistas tuvieron el control del recinto sindical, esto después de que en rueda de prensa, Manuel Prince Durón, señaló que se mantendrían en el recinto y lo protegerían incluso con la vida, pero al final salieron huyendo 5 minutos después cuando arribaron cerca de 350 obreros del Sindicato Democrático.

Prince Durón, incluso demandaba al Gobernador Miguel Ángel Riquelme que interviniera para mediar el conflicto y en su calidad de mandatario viera la manera de agilizar el litigio que se mantiene con el Democrático.

Una vez que se recuperó el control del sindicato, elementos del Ministerio Público hicieron un informe de los daños ocasionados en el recinto, ante la demanda que se entablará por los hechos.

Así mismo representantes sindicales tanto a nivel local, como nacional señalaron que van a proteger el recinto y se defenderán en caso de sufrir un nuevo ataque, por parte del Sindicato Minero, ya que en esta ocasión fueron sorprendidos.