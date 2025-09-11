Recibe Doña Francisca silla de ruedas

SABINAS, COAH.- En representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizó la entrega de una silla de ruedas a Doña Francisca, habitante de la Colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Sabinas.

Este beneficio se otorga a través del programa Mejora Coahuila, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias, acercando apoyos que contribuyan al bienestar y a una vida más digna.

> "Siguiendo la instrucción de nuestro Gobernador, trabajamos de manera cercana a la ciudadanía para responder con hechos que impacten positivamente en su día a día. Nuestro compromiso es que más familias reciban apoyos que marquen una diferencia en su vida", señaló Claudia Garza Iribarren, coordinadora de Mejora en Sabinas.

Asimismo, se destacó la participación de Gabriel Elizondo Pérez, titular de Mejora Coahuila, quien ha estado involucrado de manera directa en la gestión y seguimiento de estos apoyos, reafirmando el compromiso de trabajar unidos para que las familias de la Región Carbonífera tengan mejores oportunidades.