Capturan a 2 individuos Por robo

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, que dirige el licenciado Diego Guzmán Garduño, investiga los hechos violentos registrados en esta Villa donde luego de registrarse un robo en un comercio situado sobre el bulevar Hidalgo, los ladrones asesinaron un can, torturándolo y arrojándolo a un pozo.

Será un Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal quien se encargue de la situación legal de los implicados, quienes fueron detenidos tras una intensa investigación realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El delegado expresó que se realizan ya las audiencias correspondientes ante un juez de control, puesto que este tipo de conductas no habrán de ser toleradas ni en el estado, ni mucho menos en la Región Carbonífera.

Externó que fueron detenidas dos personas, tras el atraco perpetrado a la Carnicería La Suprema, los cuales serán juzgados por el delito de maltrato animal que trae como consecuencia la pérdida de la vida del animal.