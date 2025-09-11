Asaltan a vendedor ambulante en plena calle en Nava

Nava, Coah. — La inseguridad volvió a golpear a la colonia Del Valle, donde un vendedor ambulante fue asaltado a plena luz del día por dos sujetos que lo despojaron de su dinero y teléfono celular, dejándolo en total indefensión.

El atraco ocurrió sobre la calle E. Carranza, cuando el comerciante ofrecía figuras de barro. Según su testimonio, fue interceptado de manera violenta por dos hombres delgados, uno de ellos de complexión alta, quienes lo amenazaron y le arrebataron sus pertenencias antes de huir, sin que nadie pudiera detenerlos.

El afectado logró llegar hasta un domicilio ubicado en la esquina de E. Carranza y Zacatecas, desde donde pidió ayuda. Vecinos de la zona aseguraron que este tipo de incidentes se ha vuelto cada vez más común, generando un clima de temor entre las familias.

Elementos del Mando Coordinado desplegaron un operativo en calles aledañas, pero no lograron ubicar a los responsables. La falta de resultados ha causado molestia entre los ciudadanos, quienes exigen mayor vigilancia y cuestionan la capacidad de respuesta de las autoridades de seguridad.