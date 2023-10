Duro golpe la ley "Napito"

"Napoleón Gómez Urrutia jamás ha visto por los trabajadores y la iniciativa que presentó ante el Senado de la República, representa un duro golpe para la base trabajadora", indicó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, quien cuestión en donde quedó la tan "cacareada" Reforma Laboral.

Luego de que la mayoría oficialista en el Senado aprobara la iniciativa presentada por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, en la que se establece como obligatorio el cobro de las cuotas sindicales y el descuento por la empresa, se echa abajo el avance que se tuvo con la Reforma Laboral presentada por MORENA.

Al respecto Ismael Leija Escalante señaló que es lamentable que se haya impulsado esta iniciativa que atenta en contra de los trabajadores, al exigir que se cobren las cuotas por ley y que se entreguen a los dirigentes sindicales.

Señaló que después casi al final de su gestión como Senador mostró su verdadero rostro y actúo en contra de la base trabajadora, incluso de sus agremiados, buscado únicamente su beneficio personal.

"Actúo con alevosía y ventaja valiéndose de ese poder que le da ese partido político, pero no se vale, ojalá que el Presidente de la República empiece a ver quien es, que se le quite la venda con respecto a Gómez Urrutia, que es alguien nocivo para los trabajadores, que no siente ni le apura".

Mencionó que Napoleón Gómez Urrutia jamás ha sido trabajador, por lo que no le apura el tema de los descuentos, y el Senador quiere aprovechar el año de Hidalgo, sin importar el daño que ocasiona a los trabajadores.

Leija Escalante espera que la iniciativa sea votada en contra en la Cámara de Diputados y en caso en caso de que sea aprobada, que se le dé marcha atrás en la Suprema Corte de Justicia.