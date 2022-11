Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" ya no está en la cárcel

Cabe recordar que Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" fue extraditado a Estados Unidos en 2015 y había sido condenado a 49 años de prisión en Florida por los siguientes delitos:

tráfico de cocaína

lavado de dinero

Sin embargo, en el sistema de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, el registro de "La Barbie" con número 05658-748, muestra que ya no está en la cárcel.

#ALMOMENTO | Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", uno de los operadores más poderosos de los Cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva, ya no se encuentra en prisión, según pudo confirmar #MILENIO; había sido sentenciado a 49 años de prisión por tráfico de cocaína y lavado de dinero

Lo anterior puede confirmarse al entrar al sistema de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, e ingresando el número de registro de Édgar Valdez Villarreal "La Barbie".

Al iniciar la búsqueda, el sistema arroja los datos de Édgar Valdez Villarreal, que indica su sentencia (49 años de prisión) así como su fecha de liberación, que sería hasta el 27 de julio de 2056.

Sin embargo, en mayúsculas se lee la leyenda "NOT IN BOP CUSTODY", es decir, que "La Barbie" no se encuentra en la cárcel de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen las razones del porqué Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" ya no se encontraría bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses.

¿Quién es Édgar Valdez Villarreal "La Barbie"?

Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" fue detenido en agosto de 2010 y en 2015 fue extraditado a Estados Unidos.

Se le señala por ser uno de los miembros operadores del Cártel de los Beltrán Leyva y además, por haber sido informante de la DEA y el FBI de 2008 a 2010.

De acuerdo con una investigación efectuada por la periodista Anabel Hernández, Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" ayudó a detener a diversos narcotraficantes.

Entre estos narcotraficantes estaría Arturo Beltrán Leyva, del Cártel de los Beltrán Leyva, quien murió en 2009 tras un enfrentamiento armado.