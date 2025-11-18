Desde Monclova, Eduvijes Reséndiz comparte su éxito en TikTok con humor

De vender tamales en las calles de Monclova a convertirse en una sensación de TikTok con 3.4 millones de reacciones, 142.6 mil seguidores y videos que superan el millón de vistas, así es la historia de Eduvijes Reséndiz, una mujer de 45 años que ha encontrado en la espontaneidad y el buen humor una nueva forma de vivir... y también un trabajo.

Sin polémicas, sin escándalos y sin estrategias complicadas, Eduvijes asegura que su éxito se debe a ser "auténtica y naturalita", lo que le ha permitido generar hasta 15 mil pesos mensuales únicamente con sus videos.

Aun así, no ha dejado atrás su oficio principal: desde hace 12 años sigue vendiendo tamales, actividad que combina con su contenido digital y que mantiene por gusto y por la ayuda humanitaria que siempre ofrece al prójimo.

¿Cómo comenzó su carrera en redes sociales?

El camino de Eduvijes como creadora de contenido comenzó gracias a su sobrina Dánae, de 20 años, quien la animó a abrir una página al ver su personalidad simpática y chispeante.

Aunque estuvo activa durante cinco o seis años, fue apenas hace dos cuando "pegó" en redes sociales, obteniendo miles de reacciones y reproducciones que la impulsaron a seguir.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. La página donde acumulaba 200 mil seguidores fue eliminada sin explicación.

"Me tumbaron mi página... vamos empezando de nuevo. No soy polémica, no ando en chismes, soy naturalita", expresó.

Ahora reconstruye su comunidad desde cero: En Facebook aparece como Eduvijes Reséndiz, y en TikTok como @Vitoriaalvarado636, donde sigue generando contenido cómico y parodias, su sello característico. "Yo no soy influencer... soy espontánea"

A pesar de los números que la posicionan como una figura viral, Eduvijes rechaza el título de influencer:

"Yo no soy influencer ni creadora de contenido, soy espontánea. Mis respetos para quienes sí lo son. Aunque me tumbaron mi página, confío en que voy a volver a subir", comentó.

¿Qué desafíos ha enfrentado Eduvijes?

Sobre las razones que pudieron generar la eliminación de su cuenta anterior, señaló que quizá fue "por envidias", pero no se desanima. "Si me pegó eso, pero Dios es bueno, y el que obra bien, bien le va", añadió.

Eduvijes envió un mensaje especial a quienes quieren dedicarse a redes sociales:

"No desistan... esto es un trabajo. Hay que aguantar críticas porque sí están fuertes, pero cuando lo haces de corazón y ayudas a la gente, subes solito", afirmó.

Hoy, mientras atiende su hogar en la colonia Otilio Montaño, sobre la Calle 7 frente al campo de futbol, Eduvijes disfruta del cariño del público.

"Me siento contenta porque salgo a la calle y me piden fotos. No salgo de Monclova, pero se siente bien que me han visto en redes", dijo con una sonrisa.

Dispuesta a colaborar con nuevas generaciones, asegura que quiere seguir transmitiendo mensajes positivos, humor y solidaridad, tal como lo ha hecho desde que inició este inesperado viaje digital.