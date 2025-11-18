AHMSA: Proceso de quiebra y subasta de inversionistas en pausa

Monclova, Coah.– Aunque en las últimas semanas han surgido nombres de posibles inversionistas interesados en Altos Hornos de México (AHMSA), ninguno puede ser considerado postor formal mientras el Juzgado de Concursos Mercantiles no autorice la publicación de las bases de la subasta.

Así lo confirmaron fuentes allegadas a la empresa y al proceso de quiebra, quienes señalaron que el avance está detenido precisamente porque la convocatoria no ha sido liberada.

De acuerdo con estas fuentes, sí se llevó a cabo una reunión hace unos días —entre la semana pasada y la antepasada— con autoridades del Gobierno del Estado, incluida la Secretaría de Gobierno, para revisar el interés de un posible grupo empresarial.

Sin embargo, enfatizaron que ese acercamiento no convierte a nadie en postor, ya que la participación está sujeta a requisitos que solo pueden cumplirse cuando existan bases oficiales. "Mientras la convocatoria no salga, cualquiera puede decir que está interesado. Pero hasta conocer los requisitos se sabrá quién realmente cumple", indicaron personas que siguen de cerca el proceso.

En Monclova han circulado nombres de empresas que supuestamente buscan adquirir AHMSA, pero las fuentes consultadas aclararon que la figura de ´interesado´ no significa que tengan validez dentro del concurso. Solo quienes acrediten capacidad técnica, financiera y legal —conforme a los lineamientos que establezca el Juzgado— podrán ser considerados en la puja.

Mientras esto no ocurra, el camino permanece en pausa y ninguna empresa puede considerarse con ventaja. La expectativa es que el Juzgado resuelva pronto si autoriza o no la subasta antes de que termine el año. Sin ese paso, AHMSA no podrá avanzar hacia la fase decisiva que definiría su venta o su destino dentro del concurso mercantil.