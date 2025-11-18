Javier Díaz González entrega pavimentación en La Gloria: mejora la calidad de vida

SALTILLO, COAHUILA.- Con una inversión de cerca de 7 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una obra de pavimentación en la colonia La Gloria, que mejorará la calidad de vida de sus habitantes.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde informó que se trabajó sobre la calle Ricardo Flores Magón en el tramo de la calle 2 a la calle Real.

"Aquí andamos, cumpliendo compromisos. Estamos entregando una obra que iniciamos en el mes de julio y que hoy es una realidad. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos mejorando la calidad de vida en Saltillo", dijo.

¿Qué beneficios traerá la obra?

Javier Díaz mencionó que se trabaja de manera permanente para llevar obras a las colonias, barrios y ejidos que lo requieren, además de seguir manteniendo a Saltillo como la capital más segura del país, con más empleo formal y con programas que ayudan a las familias.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la obra contempló la carpeta de concreto asfáltico en una superficie de más de 5 mil 200 metros cuadrados, además de la construcción de cordones cuneta, dentellones, banquetas y renivelación de brocales.

"Durante años los vecinos de La Gloria habían enfrentado problemas como el polvo, el lodo en temporada de lluvias y el difícil acceso para peatones y vehículos. La pavimentación de esta calle responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes", dijo.

¿Cuál fue la reacción de los beneficiarios?

A nombre de las y los beneficiarios, la señora Wendy Daniela de la Cruz Domínguez, agradeció al alcalde Javier Díaz por escucharlos y contemplar esta obra que mejorará la calidad de vida de las familias de este sector.

Durante la entrega de la obra estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Mario Mata Quintero, primer regidor; Amal Esper Serur, regidora; Óscar Rincón Guajardo en representación de Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila, así como vecinas y vecinos de la colonia La Gloria.