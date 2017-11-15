Ejecutan a joven

Una persona del sexo masculino fue asesinada de un disparo en la cabeza, sobre la avenida Revolución Mexicana mejor conocida como Las Torres, a la altura de la colonia Barrera la noche de ayer.

El crimen se registró alrededor de las 23:50 horas, aunque originalmente fue reportado como atropellamiento, movilizándose socorristas de Cruz Ámbar y elementos de Control de Accidentes.

A la llegada de los paramédicos la persona presentaba un disparo en su cabeza sin orificio de salida y a un costado un casquillo percutido presuntamente de calibre 9 milímetros.

De inmediato se activó el Código Rojo y al sitio llegaron Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova, oficiales de Fuerza Coahuila y Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía

De acuerdo a testigos, la víctima de alrededor de 20 años de edad caminaba por el camellón central de dicha avenida cuando fue sorprendido por varios hombres a bordo de una camioneta, bajaron de la unidad para dispararle a quemarropa en una ocasión y después huir.

El hoy occiso cayó al pavimento y murió casi al instante. Al sitio también acudieron elementos de servicios periciales, quienes acordonaron la escena del crimen y entrevistaron a varios vecinos.

La víctima no fue identificada en el lugar, pero las autoridades continúan investigando para dar con el móvil del crimen, asimismo el cadáver fue llevado a una funeraria de la localidad para su necropsia de ley.z