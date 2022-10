El dinero no da solución a problemas

"El dinero no es la solución a los problemas" así lo señaló Fray Guillermo Rúela, que dijo que es importante que la gente se acerque a Dios a través de la oración que recupere la fe y se encomienden a Dios.

El párroco quien ofició la misa de este domingo en Santiago Apóstol informó que durante las últimas semanas se ha hecho el llamado a la población para practicar la fe y acercarse a Dios.

Señaló que en la actualidad hay muchas personas que se han alejado de la fe y creen que la solución a los problemas es el dinero y con eso tendrán una vida en paz, tranquila, pero no es así.

"Si les dijera que se les concederá un regalo, un milagro, un favor, que pedirían a Dios, hay quienes dirán que me saque la lotería, porque pensamos que con tener dinero se solucionan todos los problemas, todas las situaciones, adversidades que vivimos en el mundo, pero no es así".

Indicó que la palabra de Dios es mejor que el dinero y da algo más extraordinario, por lo que se debe retomar ese acercamiento con Dios y practicar la fe, que es el regalo que da a la población.

Señaló que sin la fe no se puede experimentar la cercanía de Dios en nuestra historia, pero es necesario usar la fe con las cosas divinas y no de manera terrenal, porque la gente tiene fe que le va a ir bien en el trabajo, tiene fe que le va a ir bien en la escuela, tiene fe que el clima va a cambiar, pero no las enfocamos a las cosas del cielo.

Mencionó que debemos de enfocarnos de usar el tiempo para las cosas de Dios, ya que el mal incita al ocio y hacer cosas que atentan en contra del bien propio y de los demás, por lo que se debe evitar.