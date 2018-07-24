El mito de las brujas

Por cuarta ocasión Alejandro Mata ha sido agredido por un ave siniestra parecida a una lechuza pero de tamaño gigante, o al menos así es lo que relata a su pareja, quien aseguró solo él ha visto al misterioso animal.

Al lugar acudió representante de Periódico La Voz, la pareja de Alejandro Mata relató que nadie más ha visto esa lechuza, solamente Alejandro, así mismo aseguró que no consume alguna droga ni mucho menos se encontraba alcoholizado.

“Él se estaba fumando un cigarro afuera, y se cayó una botella que se encontraba en la mesita de la televisión, él salió y aluzó hacia afuera con una linterna pequeña y dijo que ahí vio al pájaro y que se escondió en el patio de otra casa”.

“No es la primera vez que mira a este pájaro, pero la verdad yo y mi hijo nunca hemos visto ni escuchado nada”, mencionó.

Cabe señalar que a un costado de la vivienda de Alejandro Mata, se localiza un hogar que en su puerta tiene marcada una cruz como símbolo de protección, así lo detalló la señora Alejandra Menchaca, quien dijo nunca haber visto una lechuza, sin embargo su fe y su iglesia católica le orillan a colocar este tipo de símbolos en su hogar con la finalidad de que el mal no atraviese su casa.

Aun cuando no han visto lechuzas, protegen su hogar con símbolos.

SUPERSTICIÓN

En muchos países ver volar a una lechuza u oír su canto es de mal agüero, con frecuencia considerado un anuncio de muerte.

En general, el grito de la lechuza protagoniza muy variadas supersticiones, además de señal de mala suerte, enfermedad o muerte, este triste sonido está siempre relacionado con hechos tradicionalmente considerados negativos.

En entrevista con una hechicera blanca, relató para este medio que hace muchos años era muy común ver lechuzas encima de frondosos árboles, aseguró eran brujas convertidas en pájaro, quienes buscaban el amor de un hombre y al verse rechazadas recurrían a la brujería para poder convertirse en lechuza y vigilar de cerca al ser amado.

Sin embargo también existen las 12 verdades, según la creencia al realizar este rezo al derecho y revés la lechuza cae y se convierte en mujer.

La señora Alejandra Menchaca tiene en su puerta una cruz a modo de protección.