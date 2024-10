Se manifestaron familiares de Ricardo Apolonio Alarcón Rojas al cumplirse dos años de su asesinato en la colonia Aguilar del municipio de Monclova, quienes lo recuerdan como una excelente persona y quien sigue teniendo su lugar en la mesa a pesar del lamentable incidente.

María Margarita Rojas, madre de "Polo" señaló que su hijo era el encargado de reunirlos a todos para la comida y su ausencia les ha hecho mucho daño, todos los días espera la llegada de su hijo quien siempre chiflaba, algo que le copió el perico, mascota de años de la familia, y que cada vez los hace llorar.

"El no se fue, nos lo quitaron porque el no se hubiera ido por su voluntad. Sin conocer a esa gente, nos hicieron mucho daño, mi hijo no tenia esa clase de enemigos y yo me pregunto ¿Por qué los padres no educan a sus hijos?"

Dos años se han cumplido de su asesinato, tiempo en que su mamá no ha parado de llorar la pérdida tan irreparable, quien señaló que en la mesa de su casa todos tenían su lugar, el de Polo sigue intacto y los cubiertos siguen sin moverlos, recordando los buenos momentos que pasaron.

Desde hace tres días empezó el juicio oral en contra de Arnulfo "N" por el delito de homicidio en contra del Apolonio, han estado pasando testigos de lo ocurrido ese día, con el fin de esclarecer los hechos y llegar a una resolución del caso.

"Me hubiera gustado haber enseñado a mi hijo con el cuchillo para que se defendiera pero no era así, era un hombre fuerte pero a nadie agredía, todos estamos conscientes que mi Polo era una persona bonita, no se porque Dios lo llamó a su lado".

Sus hermanas, esposa e hijos exigen que se dé una solución positiva al caso y se castigue al culpable por haberles arrebatado a Ricardo Apolonio, la lucha ahora es por sus 5 hijos y su esposa Perla.