El saqueo de materiales en AHMSA afecta directamente el patrimonio de la empresa y los recursos que podrían destinarse al pago de liquidaciones, advirtió Ervey Valenzuela, quien exigió que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de los robos registrados en las instalaciones.

Luego de que la Sindicatura de AHMSA y MINOSA informara de una sentencia de siete meses de prisión por un robo cometido en MICARE y la vinculación a proceso de otra persona, Valenzuela pidió que las autoridades también esclarezcan los saqueos cometidos en Monclova.

"Esperemos que se haga justicia también aquí en Monclova, porque fue un robadero, que se aclare y a las personas que lo hayan hecho que se les castigue como debe ser, porque al final de cuentas los más castigados somos la clase obrera".

Señaló que el robo más reciente de interruptores eléctricos industriales, que representa un daño cercano al millón de pesos, además de los robos de cableado, estaño y otros materiales que se han denunciado.

Indicó que incluso la Procuraduría General de la República acudió a las instalaciones de AHMSA para revisar el saqueo y pidió que las investigaciones avancen hasta determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Valenzuela sostuvo que la pérdida de activos perjudica las posibilidades de los trabajadores de recibir sus liquidaciones, una demanda que continúa pendiente a casi cuatro años de la paralización de la empresa.

"Están dañando la propiedad, el beneficio en cuanto a los pagos de los obreros, esperemos que se aclaren a la brevedad los robos que se estuvieron haciendo dentro de Planta Uno y Planta Dos".

Consideró que las investigaciones deben extenderse a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante el proceso de quiebra, por lo que exigió que también se revise la actuación del síndico.