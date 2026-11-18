Entre opciones de carrera, planes de estudio y orientación profesional, alrededor de 3 mil estudiantes de bachillerato se dieron cita en la séptima Expoferia de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde conocieron las alternativas para continuar su formación académica.

Los jóvenes recorrieron los espacios de promoción de las distintas escuelas y facultades, recibieron información de las carreras disponibles y resolvieron dudas sobre las opciones profesionales que ofrece la universidad.

Isidro Tadeo Vargas Pérez, coordinador de la Unidad Norte, explicó que el propósito es acercar la universidad a los futuros estudiantes y ayudarlos a tomar una decisión sobre su carrera.

La oferta académica de la UAdeC

En esta edición se presentaron los 26 programas de licenciatura de la Unidad Norte, así como un módulo con información de los 96 programas que ofrece la UAdeC en Coahuila. La actividad forma parte de una estrategia de promoción que ya tuvo resultados favorables en la Carbonífera, donde recibieron alrededor de mil 300 alumnos de bachillerato, y para el próximo año se contempla realizar una Expoferia en la zona norte.

Interés en la educación superior

El interés por ingresar a la universidad se refleja en las cifras de admisión, donde ofrecen cerca de 3 mil 200 espacios, mientras que aproximadamente 5 mil 500 aspirantes presentan examen. Las carreras del área de la salud encabezan la demanda; en Medicina, por ejemplo, 400 jóvenes compiten por 40 lugares. También figuran entre las opciones más solicitadas Derecho, Contabilidad e ingenierías en Mecatrónica, Sistemas y Procesos.