MONCLOVA, Coahuila.- La Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA) obtuvo una sentencia condenatoria y una vinculación a proceso contra dos personas por robos cometidos en instalaciones de ambas compañías.

Mediante un comunicado emitido el 16 de noviembre, el organismo informó que la autoridad judicial dictó una condena de siete meses de prisión contra un individuo por el delito de robo en perjuicio de MINOSA, perpetrado en su unidad MICARE, ubicada en el municipio de Nava, Coahuila.

Sentencia condenatoria en Coahuila por robo en AHMSA

En un hecho distinto registrado en las mismas instalaciones, otra persona fue vinculada a proceso el pasado 15 de noviembre por su probable participación en un hurto, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva en un centro de reinserción social (CERESO).

Investigaciones por sustracción de materiales en AHMSA

Respecto a Monclova, la Sindicatura señaló que continúan las investigaciones por la sustracción de interruptores eléctricos industriales, cable y otros materiales de AHMSA, casos en los que ya se presentaron las denuncias y se aportaron pruebas adicionales para identificar a los responsables.

El seguimiento jurídico se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Ministerio Público, mientras la Sindicatura reafirmó que mantendrá estas acciones para proteger los activos de ambas empresas pese a las restricciones económicas y de personal derivadas de los procesos de quiebra.