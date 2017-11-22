Elevarán 10% las tarifas en hoteles

A partir de enero se registrará un incremento del 10 por ciento en las tarifas de los hoteles en Coahuila, como una estrategia para amortiguar los incrementos que existe en los insumos básicos como el gas y la energía eléctrica.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Jorge Kalionchiz de la Fuente mencionó que los incrementos que se han registrado en los últimos meses obligan a los empresarios a tomar medidas para continuar con su operación, por lo que se contempla incrementar sus tarifas a partir del próximo año.

Señaló que el incremento del gas, que incluso el día de ayer registró un nuevo incremento y la electricidad, son conceptos que impactan a todos los sectores, no solo el hotelero, y estos tendrán un impacto considerable.

“El gas ya tiene un 50 por ciento más del costo que tenía hace algunos años, esto impacta a cualquier industria, es una materia prima elemental, por lo que definitivamente todos vamos a tener un incremento en ese sentido”.

Mencionó que únicamente se aplicará un aumento de acuerdo a la inflación que marca el Gobierno Federal, que será un 10 por ciento, aunque dijo que el impacto que se tiene con los aumentos es mayor.

Kalionchiz de la Fuente indicó que no todos los hoteleros adoptarán esta medida, al señalar que esto depende de la oferta y la demanda y en algunos lugares en donde no se tiene gran demanda deberán mantener sus precios a fin de continuar su actividad, lo que representa el que tendrán que hacer ajustes en otras áreas.

“En los lugares en los que la demanda no sea la adecuada van a tener que revisar bien sus costos y ver que tanto pueden aumentar, que ajustes pueden hacer en su administración y ver que opciones tienen, como recortar personal o áreas no productivas, para absorber un poco esos incrementos”, indicó.