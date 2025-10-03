MADISA busca detener proceso de quiebra en AHMSA, Canacintra se pronuncia

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que no se debe permitir que intereses particulares frenen la reactivación de Altos Hornos de México ni que se pisoteen los derechos de los trabajadores, ante el recurso que interpuso la empresa MADISA que busca detener el proceso.

Tras darse a conocer el recurso legal que interpuso la empresa MADISA para exigir que se destituya al Síndico del Proceso de Quiebra, Jorge Mtanous Falco se manifestó en contra de que se beneficie a una empresa o se vea el interés de una empresa, por encima del interés de los trabajadores.

"Lo que no se vale es que se beneficie a una empresa que por años se enriqueció con Altos Hornos de México, con los monclovenses y de la gente de la región y que ahora pretenda pasar por encima de ellos".

Mtanous acusó que la compañía regiomontana, afectada en el concurso mercantil, busca dar marcha atrás a la venta de AHMSA, mediante recursos legales con el objetivo de garantizar el pago de lo que se le debe.

Al lograr la anulación del proceso de concurso mercantil con este proceso, MADISA tendrá la opción de embargar los activos de la empresa para garantizar el pago de lo que se le debe, luego de trabajar por años tanto en AHMSA, MINOSA y MICARE.

"Ellos no tienen interés en Monclova ni en los trabajadores y mucho menos en la región, así lo han manifestado, lo único que quieren es asegurar su pago, incluso exigiendo 12 millones de dólares por adelantado".

Explicó que, a diferencia de otros acreedores que optaron por conciliaciones, MADISA insiste en derribar el procedimiento de quiebra, lo que podría retrasar el proceso de venta más de un año.

"Si tumban al síndico, hay que nombrar a otro y reiniciar trámites, eso significaría echar por tierra lo poco que se ha avanzado", advirtió.

El representante de los industriales llamó al Gobierno federal a impedir que resoluciones judiciales externas frenen el proceso, y que se garantice el derecho de los trabajadores tal como señaló la presidenta.

"No podemos permitir que por un juez o un amparo todo se venga abajo, MADISA sólo está peleando por sí misma, no por Monclova", concluyó.