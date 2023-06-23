En Colonia El Roble

Entregan obra de pavimentación en la colonia el Roble, en las calles Álvaro Obregón, El Roble, Carlos Zacarías, entre calle 30 de abril y 11 de julio, la inversión aplicada fue de un millón 31 mil 984 pesos; en esta obra se aplicaron 1,504 metros cuadrados de pavimento, 320 metros de cordón trapezoidal y 480 metros cuadrados de banqueta, beneficiando directamente a más de cien personas.

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, dijo a los vecinos, que le da mucho gusto estar de nuevo en las colonias, apoyando a los vecinos y cumpliendo compromisos, porque esto representa una de las partes más importantes de un funcionario, porque de esta forma se resuelven las necesidades de los ciudadanos.

“Y aunque las condiciones económicas no han sido las mejores, eso no nos va a detener, a que sigamos haciendo gestiones y hacer bien el trabajo en la administración, para poder hacer las obras que los ciudadanos necesitan, y eso es lo que pido al equipo de presidencia, que trabajemos bien, para poder cumplir los compromisos hechos ante los monclovenses”, dijo.

Por su parte y en representación de los vecinos, Francisco Cuadros, agradeció al alcalde por la obra de pavimentación, un beneficio que ya tenían mucho tiempo esperando, porque esto les facilita el desplazamiento por la colonia y la conexión con los sectores vecinos.