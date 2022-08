En la iglesia católica; Piden retomar valores

La iglesia Católica señaló que es necesario que la población deje de lado lo superficial y se retomen los valores, con el fin de aportar lo mejor de cada uno para construir ambientes más dignos y fraternos.

Durante la homilía de este domingo, Párroco de Santiago Apóstol, Eduardo Neri Frías, dijo que en la actualidad la mayoría de las personas se dejan llevar por lo económica, el dinero y lo superficial, dejando de lado los valores y la solidaridad con el resto de la población, que lleva a una descomposición social.

Señaló que en el mundo moderno, la gente cree que en la vida para llenarse de felicidad es suficiente ser superficial, incluso muchos creen que es posible conseguir lo que se quiere, aún y yendo en contra de los principios y valores morales.

Indicó que hay quienes incluso se van por el camino del dinero fácil, mintiendo, robando, a través de actividades ilícitas, que dañan a más personas, del secuestro, extorsión, violencia, que amenaza la paz social.

Es por ello que dijo que es necesario traducir las creencias en actos concretos para una vida nueva, donde se debe poner en práctica las creencias y virtudes, como la bondad, humildad, justicia, la solidaridad, la paciencia.

Además exhortó a la población a aportar lo mejor de cada uno para construir ambientes más dignos, espacios fraternos, para establecer una cultura de vida y no de muerte, como la que se está viviendo, una cultura de solidaridad y no de egoísmo, una cultura de valores y no de materialismo, de respeto al ser humano y no de degradación de la persona como lo que se vive en la actualidad.

Mencionó que lo preocupante es que esto se ve desde pequeños en donde el se hace creer a los niños y jóvenes que no importa lo que se tenga que hacer para obtener lo que quieren, en lugar de ayudarlos a seguir el camino de la disciplina, sacrificio, generosidad, donación, que son aspectos que se deben fomentar.