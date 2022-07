En riesgo de paro Greenbrier y Trinity

Gunderson y Trinity se mantienen en riesgo de caer en paro de labores ante las constantes fallas de Ferromex para el arrastre de los carros que se producen, lo que genera un estado de incertidumbre.

La empresa Greenbrier, mejor conocido como Gunderson, estuvo a unas horas de irse de nueva cuenta a paro de labores, tal y como sucedió la semana pasada, esto debido a que no se cumplió con el servicio de transporte por parte de Ferromex, por lo que los patios de la empresa se encontraban llenos.

Carlos Mata López, Secretario General de la CTM Monclova, informó que por fortuna, el día de ayer se realizó el arrastre de 120 carros de la empresa, generando espacio para que la empresa continúe con su producción.

Mencionó que se logró mover estas unidades, sin embargo el riesgo está latente, ya que el servicio del transporte de los carros de ferrocarril se da de manera irregular, sin que exista una garantía del flujo.

Informó que en esta ocasión se dio el movimiento de vagones en Gunderson, pero Trinity tiene sus patios llenos, por lo que de si no se mueven algunas unidades durante este fin de semana, la próxima semana se estaría contemplando un paro.

Esta situación genera una incertidumbre tanto en los clientes, como entre los trabajadores, ya que esto representa una afectación tanto en salario, jornadas laboradas, así como ponen en riesgo la estabilidad laboral.

Es por ello que se hizo un llamado a Ferrocarriles de México para que resuelva el problema de manera permanente y se cumplan los compromisos establecidos con las empresas y con las autoridades estatales.

La falta de espacio en los patios de la empresa, no afecta solo a la producción al no contar con espacios para fabricar nuevas unidades, sino también en la entrada de insumos como el acero, que llega a través de vagones y estas no serían entregadas.

"Nosotros no culpamos a los trabajadores de Ferromex, más bien creemos que es un tema de administración de tiempos, y los trabajadores tienen que cumplir con los tiempos que se marcan, alguien es responsable de esos temas y tiene que hacer frente a los reclamos que nosotros como organización sindical tenemos que hacer para que se regularice el tema de la extracción de carros", indicó.