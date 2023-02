Encuentra carísimo celular y lo regresa

"Aunque me lo hubiera encontrado afuera de la tienda, lo regresaría", asegura Alma Leticia Díaz Sánchez, trabajadora de intendencia de Súper Gutiérrez Hipódromo, quien encontró un celular de alta gama extraviado y sin dudarlo, le habló a la dueña y se lo devolvió.

El pasado domingo la señora Cristina Huerta acudió a la sucursal de Súper Gutiérrez Hipódromo y al terminar de hacer sus compras pasó al área de comedor, donde dejó olvidado su celular.

Fue la señora Alma Díaz, empleada de intendencia de la tienda quien se encontró el costoso aparato y decidió resguardarlo en caso que alguien lo reclamara o se comunicara.

"No me dictaba mi corazón quedarme con el celular porque no es mío y es de alguien que seguramente hizo muchos sacrificios para tener sus cosas", señaló.

Relató que la dueña del teléfono marcó cuando se dio cuenta que no lo tenía y ella contestó, le platicó que trabajaba desde hace 7 años en Súper Gutiérrez y que seguía en la tienda para que pasara por el celular de más de 15 mil pesos de valor.

Al llegar la propietaria, Cristina Huerta, le agradeció por habérselo guardado y le dio 100 pesos de compensación.

"Yo le ayudé y ella a mí porque me sirvió, me dio mucho gusto, luego ella me pidió permiso para tomarme una foto", comentó entre risas y apenada doña Alma.

En entrevista para Periódico La Voz Monclova, aclaró que en su trabajo tienen altos estándares de honradez y honestidad y en lo personal nunca se quedaría con algo que no es suyo.

"Nunca me había pasado que me subieran a Facebook para felicitarme o agradecerme, me siento como un pavorreal y en ese momento me sentí muy tranquila con mi acción".

Alma Díaz está por cumplir 60 años de edad, tiene dos hijos a los cuales les enseñó valores que ella implementa día con día, además es una mujer que no puede estar sin hacer algo cada día, siempre busca en que usar su tiempo y más desde que su esposo, Esteban Casas, falleció el pasado 14 de febrero, habían pasado 22 años juntos.

"Cuando tengo vacaciones las aprovecho para trabajar en una tortillería, pues antes de entrar al súper era lo que hacía, no me quedo sentada y trato de siempre estar activa porque no me quiero enfermar por mi edad, ya casi llego a los 60 años quisiera un pastel de tres leches para celebrar"