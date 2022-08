Endeuda a padres el regreso a clases

Empezó el movimiento en papelerías, zapaterías, tiendas de uniformes para el regreso a clases que implica un enorme gasto para padres de familia que tienen que recurrir a "encharcarse" en préstamos, a usar las tarjetas de crédito y hasta empeñar los bienes.

Lo anterior lo señaló Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que en este tiempo tan difícil el dinero está escaso, por lo que los papás buscan a toda cosa sacar esas compras.

"No hay de otra, es una lástima y en tiempos difíciles padres de familia tienen que hacer cosas que van a pesar en un futuro pero hay que salir adelante del regreso a clases".

Hizo un exhorto a administrar bien su recurso, es importante que revisen, compraren y después compren, esto como una regla de oro para administrar bien su recurso y les alcance para el máximo de cosas.

Además habló sobre la importancia de que comerciantes ofrezcan descuentos y promociones reales que no engañen a sus clientes que están buscando la mejor opción.

En el caso de las casas de empeño que no abusen de la necesidad de la gente, que den lo justo por las cosas que la gente va a empeñar ya que a veces abusan, dan cualquier cantidad mínima o a veces cobran muy altos intereses o ya no quieren regresarte el artículo, por eso es importante ver las letras pequeñas para que no perjudiquen en un futuro.