Enésima falla de los semáforos inteligentes

La enésima falla de los semáforos ubicados en el bulevar Harold R. Pape, generó caos entre los automovilistas, no es la primera vez que el mal clima ocasiona el fracaso del sistema “inteligente”.

Es un problema que parece no terminar, se hizo una millonaria inversión en los semáforos que fallan constantemente, unas cuantas nubes ocasionan fallas en el sistema de los semáforos y con ello el caos vehicular.

Fue una inversión millonaria.

La mañana de ayer mientras se hacía la revisión y reparación de semáforos, algunas personas sin conocimiento en temas de vialidad pero con la intención de hacer guardar orden entre los automovilistas, daban vialidad a los vehículos para evitar con esto algún accidente automovilístico.

Arriesgando su integridad pues muchos conductores se percataban de las señales de las personas que se colocaron en el crucero de los bulevares Pape y Francisco I. Madero.

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Los semáforos ubicados sobre el bulevar Pape con avenida Monterrey, con bulevar Francisco I. Madero y con bulevar Ejército Mexicano, fallan constantemente, además de los semáforos ubicados sobre el bulevar Ejército Mexicano, esto fue una millonaria inversión que se realizó a fin de dar agilidad vial en la ciudad.