Enfrenta AHMSA situación crítica

SALTILLO, COAH.- La situación es crítica en Altos Hornos de México con el corte de energía eléctrica de este miércoles debido al adeudo de cien millones de pesos que tiene la empresa acerera con la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó que desde las 9 de la mañana se quedaran sin suministro en las Plantas 1 y 2, así como de las oficinas administrativas; así lo expresó Ismael Leija Escalante.

El líder del Sindicato Democrático acudió al Quinto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, en donde le informaron acerca de la suspensión de la energía eléctrica en AHMSA, por lo que opinó: “Es una pérdida muy grande de dinero la que se va a tener con esa acción por parte de la CFE, se detienen los departamentos y es difícil volver a hacer que operen tanto en los Altos Hornos como en las coquizadoras”.

Leija Escalante añadió que debió intentarse una negociación por parte de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa siderúrgica para que no se hubiera tomado esa medida: “Es muy peligroso cortar de tajo la energía eléctrica para los trabajadores, hay equipo en movimiento y se vulnera la seguridad de la gente”.

De igual manera, el líder sindical lamentó que los proyectos que se anunciaron en el 2019, como la instalación de una nueva coquizadora, están detenidos y no se prevén nuevas inversiones; además de que el proyecto Fénix es una realidad, pero no tiene la capacidad para los niveles de producción que requieren los departamentos.

“Sí es una situación crítica para AHMSA, sobre todo por el precio de la tonelada de acero que ha ido a la baja, un ejemplo es la lámina rolada en frío, que es la que más utilidad deja y costaba 2 mil 100 dólares la tonelada en octubre del 2021, en este año el precio es de 900 dólares la tonelada, lo que significa un decremento considerable”, detalló el titular del sindicato.

Aunado a lo anterior, Altos Hornos de México enfrenta problemas como un nivel bajo de producción, así como las pugnas que tiene con el Gobierno Federal, lo que hace difícil que tenga nuevas inversiones; sin embargo, al momento no se han registrado despidos de trabajadores, destacó Leija Escalante: “La Federación debe vernos también como mexicanos a los que estamos en el norte del país; pero no nos toma en cuenta”, finalizó.