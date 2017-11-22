Enfrenta Rubí otro proceso por choque

La vida de excesos, velocidad, pero sobre todo de alcohol llevaron nuevamente a Rubí “C” a enfrentar un nuevo proceso legal ahora por ocasionar un accidente en el cruce de los bulevares Pape y Madero en el 2014.

A las 2 de la tarde del martes, Rubí acompañada de sus abogados compareció en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal ante el Juez, Homero Salinas para responder a las acusaciones en su contra por el delito de lesiones.

La controversial joven acusada también de ocasionar un accidente en junio pasado, al conducir a exceso de velocidad y en estado inconveniente, junto a seis menores más donde perdieron la vida dos personas, ahora enfrenta un nuevo proceso legal.

De acuerdo a la información, el estado de ebriedad, así como el exceso de velocidad fueron factores para que Rubí ocasionara el accidente donde resultaron seis personas lesionadas, entre ellas menores de edad.

Rubí, quien entonces tenía 20 años conducía un automóvil Dodge Stratus color azul modelo 2002, con hologramas de la Onappafa, sobre el Madero de oriente a poniente, poco antes de llegar al cruce con el bulevar Pape, no alcanzó a frenar debido al exceso de velocidad.

El vehículo se estrelló en la parte trasera de un Ford Focus color azul, donde viajaba una familia de seis integrantes, los cuales terminaron con diferentes lesiones.

Durante la audiencia, los defensores de Rubí solicitaron se notificara al Centro de Medios Alternos para tratar de llegar a un acuerdo con los involucrados, es por ello que se emitió el citatorio para el próximo 29 de noviembre a las 11 de la mañana.

En medios alternos, Rubí debe llegar a algún acuerdo reparatorio con los afectados, de lo contrario sería citada nuevamente para continuar con el proceso legal en su contra por el delito de lesiones.