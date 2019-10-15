Enfrentará acerera difícil cierre de año

Se prevé un difícil cierre de año para la industria acerera, esto debido a la recesión que existe a nivel global, que ha ocasionado que disminuya el consumo y la producción de acero en todas las empresas.

Durante el día de ayer se llevó a cabo la Asamblea General de la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel) en la ciudad de Monterrey, en donde se reunieron representantes de la industria de diferentes países para conocer el panorama que se tiene para la industria y las acciones a tomar.

Esta reunión estuvo encabezada por el Presidente de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero) Máximo Vedoya, quien señaló que no existe una crisis, pero si se tiene un crecimiento menor que ha provocado la desaceleración.

Esta situación ha provocado que las empresas dedicadas a este ramo como el caso de Altos Hornos de México y el resto de las siderúrgicas no sólo en México sino a nivel internacional se vean afectadas y disminuyan su producción.

Esto también ha generado un fuerte impacto en la economía nacional, ya que la industria del acero representa un importante ingreso al PIB, además de la generación de empleos directos e indirectos.

Se estima que se tendrá un difícil cierre de año, esto debido a que se espera que continúe la caída en el consumo de acero, ya que durante el primer semestre se tuvo una caída de 6 por ciento y para el segundo semestre se estima que caerá un 3.5 por ciento.

Máximo Vedoya estimó que el 2020 será un año difícil, esto debido a que de acuerdo a los especialistas, el consumo de acero creció apenas un 4 por ciento en el 2019, y se espera que para el 2020 se tenga un crecimiento de apenas un 1.7 por ciento, por lo que se complicará la situación.