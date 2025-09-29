Jóvenes universitarios de Monclova donan prótesis de mano gratuitas

La solidaridad y el compromiso universitario rindieron frutos el pasado domingo 28 de septiembre durante la jornada de entrega de prótesis de mano, un evento que llenó de alegría a quienes recibieron este apoyo esencial.

Detrás de esta iniciativa están los jóvenes universitarios David Cabrera y Armando Barajas, originarios de Monclova, quienes se convirtieron en embajadores de un proyecto internacional en colaboración con Rotary International. Su objetivo: donar prótesis de manera gratuita a personas que han sufrido amputaciones y brindarles una nueva oportunidad de autonomía y movilidad.

El programa está dirigido a personas mayores de seis años que hayan perdido la mano pero conserven el codo. Entre los requisitos se incluyen una medida mínima de siete centímetros entre el codo y el muñón, así como la ausencia de heridas abiertas o complicaciones médicas. David Cabrera explicó: "La idea es ayudar, no vender ni lucrar con esto", subrayando que cada prótesis se entrega con un propósito claro: mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Las prótesis entregadas son estéticas y funcionales, externas (sin necesidad de cirugía) y diseñadas para facilitar las actividades diarias de quienes las reciben.

La jornada contó con la colaboración del DIF Estatal, que implementó un proceso de filtrado para asegurar que cada prótesis fuera asignada a quien realmente la necesitaba. Armando Barajas señaló: "Queremos llegar a quienes de verdad pueden aprovecharla", asegurando que las doce prótesis disponibles fueron entregadas a personas elegibles.

Gracias al esfuerzo de estos jóvenes de Monclova, la solidaridad se convirtió en acción concreta, demostrando que la vocación de servicio puede transformar vidas.