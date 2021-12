Entrega Full N Go 4 cuatrimotos

Para agradecer el gusto y preferencia de cientos de clientes de Monclova, Gasolinera Full N Go realizó un magno sorteo de fin de año y esta vez echó la casa por la ventana al hacer entrega de cuatro cuatrimotos a los ganadores.

Se llegó el día, esta rifa es la que ha tenido una mayor respuesta de los clientes, pues en un inicio se programó un tiraje de 20 mil boletos pero en pocos días se agotaron por lo que se tomó la decisión de duplicar el tiraje y fueron 40 mil boletos en total.

La dinámica era muy sencilla, cargar 300 pesos de gasolina, con esto se le otorgaba un boleto y se tenía que grapar el ticket de carga, escribir el nombre y teléfono del participante e ingresarlo a la urna.

Fue una cuatrimoto por cada una de las sucursales de Full N Go, las cuales están ubicadas en Bulevar Francisco I Madero, Sucursal Hidalgo, Hipódromo y Asturias, por lo que los clientes de todos los sectores de Monclova tuvieron la oportunidad de participar y ganar una de las cuatrimotos que tienen un costo aproximado a los 50 mil pesos.

"Esta es una forma de premiar a los clientes, la principal atención de la administración de Full N Go y de la familia Garza Kamar, es ofrecer productos de calidad y a buen precio, como gasolinera siempre buscamos el mejor precio y la calidad, pero también buscamos la forma de retribuirles, pero en diciembre aventamos la casa por la ventana, pero este año sí se la volaron la Familia Garza Kamar que autorizó las cuatro cuatrimotos", comentó Willy Zamora Administrador de las gasolineras.

"Fullito" y dos edecanes, fueron los encargados de obtener los boletos ganadores de la urna, el primer ganador de la Sucursal Madero fue Agustín Pérez Bernal con quien se comunicaron vía telefónica.

El segundo fue en la Sucursal Asturias, el ganador fue Pedro Gerardo Obregón Puente con quien se comunicaron y acudió al lugar.

"Me siento muy contento, es mi primera experiencia ganado algo, nunca gano, ahorita que me hablaron no lo creía, muchas gracias a la gasolinera Full N´Go, siempre cargo aquí cada semana, porque vivo por aquí", comentó Pedro Obregón.

El ganador de la Sucursal Hidalgo fue Daniel García Muñoz y por último el ganador de Sucursal San José: Elier Alfonso Montalvo Garza quien no podía creer la noticia cuando le llamaron por teléfono para informarle.

A nombre de la familia Garza Kamar, Willy Zamora deseó a clientes y amigos un feliz año nuevo lleno de salud, trabajo y de mucha felicidad, además invitó a la gente a estar al pendiente de próximas promociones y regalos para seguir consintiendo a los clientes.