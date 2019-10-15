Entregan drenaje e inician obra de agua

La colonia Buenos Aires de Monclova, recibe beneficios por partida doble, al entregarse una obra de construcción de atarjeas y descargas domiciliarias, al mismo tiempo que se dio el banderazo de arranque para la introducción de la red de agua potable.

Al despuntar el nuevo día a las 6:30, de la mañana el alcalde Alfredo Paredes López, junto con el director de Obras Públicas, Blas López, además de regidores y directores, llegaron a la Buenos Aires, donde se reunieron con los vecinos para hacer la entrega oficial de la obra de construcción de atarjeas y descargas domiciliarias en la Calle Aldo Varoni.

En esta obra se invirtieron 168 mil 300 pesos, para la construcción de atarjeas en 77 metros lineales, que beneficiará a 17 personas: la señora María de los Ángeles, representante de los vecinos, agradeció al alcalde por la obra entregada y reconoció el trabajo duro que diariamente realiza el alcalde, en beneficio de los monclovenses.

Vecinos de la Colonia Buenos Aires recibieron muy temprano por la mañana la visita del Alcalde Alfredo Paredes López y su equipo de trabajo.

Por otra parte y en el mismo evento, se dio el banderazo para iniciar los trabajos de introducción de la red de agua potable, en una longitud de 67 metros lineales, donde se invertirán 68 mil 300 pesos, beneficiando a 35 personas; los vecinos en general agradecieron a Paredes López, por no olvidar sus promesas y cumplir con los ciudadanos.