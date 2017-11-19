Erogará Ayuntamiento 13 mdp en aguinaldos

Un recurso de 13 millones de pesos se erogará por parte del Ayuntamiento para el pago de aguinaldo y ahorro, posiblemente en esta quincena se entregue el 50% de aguinaldo a cada trabajador tanto sindicalizado como de confianza con el objetivo de que puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin.

Así lo comentó Juan Carlos Terrazas Hernández tesorero municipal, quien señaló que desde principios de año, mes tras mes se dejaba una partida de recurso para destinarla al ahorro y aguinaldo y no afectar las finanzas del Municipio pero sobre todo cumplir con los trabajadores.

En total son mil 500 trabajadores para el Municipio, los sindicalizados y pensionados de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo recibirán 43 o 44 días de salario, mientras que los de confianza recibirán 30 días de salario y son ellos quien posiblemente esta quincena reciba el 50% de la prestación.

Carlos Terrazas Hernández señaló que fue una propuesta que se planteó al Alcalde por parte de los trabajadores de confianza, pero aún no se definía y será hasta este mes cuando se notifique si se adelantará el pago de esta prestación.

Dentro de este recurso de 13 millones de pesos se contempla el pago de ahorro que va de acuerdo al salario de cada trabajador sindicalizado pues solo son ellos los que reciben esta prestación, pero será hasta el mes de diciembre cuando lo reciban en sus cuentas bancarias.

Para noviembre se tiene el 95 % de dicho fondo de 13 millones de pesos, falta una pequeña cantidad que se proporcionará en los próximos días, el tesorero comentó que se prepararon con tiempo anticipado para contar con este recurso, mensualmente dejaban en guardia cierta cantidad de recurso para poder entregar el beneficio producto del esfuerzo de los trabajadores.