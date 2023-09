Es ilegal separar a familias de migrantes: abogado Guillermo Vielma

El abogado Guillermo Vielma, habló sobre la Ley de Migración en México que habla de no separar a las familias de migrantes, aunque insistían en pedir información respecto a gente que ya fue deportada, no se les brindaba la atención.

El abogado trabaja en coordinación con el sacerdote Paulo Sánchez, en la ayuda y la atención a los migrantes, señaló que aunque quisieron revisar la situación migratoria de los migrantes de distintas nacionalidades, no les dieron información pero querían dar el acompañamiento.

"La intención de ellos no es quedarse a vivir en la región, simplemente van de paso para llegar a Estados Unidos, quieren revisar su situación migratoria que no se haga violación a sus derechos humanos y que se garanticen", comentó el abogado.

Dijo que hay que considerar que el estar de alguna manera en situación irregular no es un delito, los extranjeros no pueden ser perseguidos, mencionó que la mayoría son grupos de familia, se hicieron detenciones no sabemos la situación en la que se encuentra, no sabemos dónde están y son familias que están separadas, parte de lo que contempla la ley de migración en México es que no se separen las familias que se protegen.

"Desconocemos todo eso, solicitamos información pero nos dicen que hay que pedirla en Comunicación Social en Saltillo vamos a comunicarnos con ellos, no vamos a soltar el tema", señaló el abogado.