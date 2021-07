Escapa de ´secuestro´ y golpizas

Coahuila

La Mujer llegó a pedir ayuda a la Casa de las Artes; acusa a sus familiares.

Una mujer de 27 años de edad llegó buscando a una maestra a la Casa de Las Artes, aseguraba que la tenían secuestrada, presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo, mencionó que ha recibido atención psiquiátrica y dijo estar harta de la violencia que sufre por parte de su familia quienes le dicen que está loca.

María Guadalupe Ortiz Gamez, así se identificó la mujer que presentaba golpes en la cabeza, en la espalda y los brazos, tiene problemas mentales.

Mencionó que siempre ha vivido con sus padres, pero siempre la han golpeado, acusó a su padre Luis N de golpearla constantemente.

Quería ayuda del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, acudió a buscar a una maestra para pedirle ayuda. Ella mencionó que tenía una pareja José R que también la agredía.

"Mis hermanos, mis cuñados, mi abuelita me agreden, me dicen que estoy loca", señaló la mujer, dijo que le querían quitar a sus hijos, tiene tres niñas de 10, 6 y 3 años además de un bebé de 7 meses, pero le dicen que los niños no son de ella, dijo que sus dos hijas mayores no la quieren porque mencionó que le meten ideas.

También lee: En un baldío, en Praderas; Muere a ´palazos´

La mujer mencionó que cuando ella tenía 16 años de edad abusaron de ella sexualmente, producto de esta violación nació su primera hija y ahí empezaron sus problemas psicológicos al grado de tomar atención en un psiquiatra.

Mencionó que a cada rato la quieren llevar para allá, para la clínica de atención mental, el pasado día del padre fue la última vez que salió, ella mencionó que la tenían amarrada que pretendían llevarla, estuvo así varios días hasta que logró escapar.

La mujer parece tener un problema de salud mental, lo cierto es que tenía muchas lesiones y necesitaba ayuda, dijo que vivía en la colonia Independencia.

"Un ángel caído del cielo", le ayudó, le compró alimentos, le dijo que cerrara los ojos y que iban a orar, le pidió que se bañara para que pudiera descansar a gusto, ella salió por un refresco pero ya no supo regresar a su domicilio, fue cuando llegó a La Casa de Las Artes.

Ahí espero a que alguien la auxiliara y de repente se desmayó, al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja que la trasladaron para que ella fuera inspeccionada.