Escuelas de la Región Centro afectadas por robos y daños

Las instituciones educativas de la Región Centro continúan enfrentándose a la problemática de los robos, luego de que esta semana se registraran nuevos casos en la escuela primaria Leonor Huerta y en la Calixto Muñiz, donde los delincuentes ocasionaron daños valuados en miles de pesos a cambio de obtener apenas unos cuantos.

El director de Servicios Educativos Regionales, Abraham Segundo González, informó que en días recientes se registraron dos robos en planteles educativos del sector, incluyendo uno en la primaria Leona Vicario de la colonia Del Río, en el cual, se logró detener al presunto responsable.

"Se presentaron dos robos, en la Leona Vicario, dimos con el ladrón, se logró la detención de una persona entre 19, 20 años, por ahí también en la Calixto nos llegaron, es gente que no tiene escrúpulos, que por agarrar 500 o 1000 pesos de cableado nos hacen un gran daño a las escuelas".

Personal de Servicios Educativos busca la forma de recuperar alrededor de 100 metros de cableado que fueron sustraídos, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico y evitar afectaciones mayores a la comunidad estudiantil.

Explicó que las pérdidas materiales son mucho mayores que lo robado, pues los daños al sistema eléctrico y la reposición del material pueden alcanzar hasta 20 mil pesos, además de los trámites y retrasos que implican para retomar las clases.

Señaló que esto se dificulta en escuelas en las que no se cuentan con los recursos, que los padres están en una situación complicada, por lo que no se cubren las cuotas, y complica la reposición,

Segundo González mencionó que a pesar de los avances en materia de seguridad escolar, los hechos del fin de semana reflejan que el problema persiste, sobre todo en zonas donde los planteles se encuentran más expuestos