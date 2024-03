Esperan anuncie el DOF regularización

Organizaciones que agrupan vehículos de procedencia extranjera esperarán que se publique en el Diario Oficial de la Federación la extensión del decreto de regularización, para que sea oficial, por lo pronto continuarán con la fecha de cierre del 31 de marzo.

María Esther Sotelo Monsiváis, representante de ONAPPAFA señaló que están al tanto de las declaraciones del Presidente de la República de que se extendería el proceso hasta que concluya su sexenio.

Sin embargo mencionó que mientras que no esté publicado, no es nada oficial, por lo que esperarán que se haga la publicación, lo cual será a finales de este mes, porque no se puede

publicar un decreto mientras esté otro activo.

"Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces mientras no sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, no podemos darlo por hecho, si él lo dijo pues es la figura presidencial, pero igual, cuantas cosas no se han dicho que no se cumplen, vamos a estar al pendiente de la publicación".

Indicó que por lo pronto para ellos el cierre será el 31 de marzo, y esperan que uno o dos días antes de que termine el mes se haga la publicación.

Por lo pronto señaló que es importante que la población realice el proceso y aproveche los avances que se tuvieron, donde se logró que se abriera el proceso para todos los vehículos cuyo número de serie empiezan con letra, así como los vehículos con copia certificada de Estados Unidos y aquellos con títulos con la leyenda "salvage".

Con esto se da la oportunidad a los vehículos que habían sido rechazados y quedaban fuera del proceso de regularización, pero que ahora pueden poner en regla sus vehículos.