Esperan aumento a pensiones

A partir del primero de febrero se verá reflejado el aumento en las pensiones del IMSS, en donde se tiene la expectativa que el incremento que se aplicará este año, sea similar al del Salario Mínimo, es decir un 20 por ciento, que permitirá a los pensionados estar por arriba de la inflación.

Lo anterior lo dio a conocer la Presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS, María del Rosario Esquivel Martínez, quien señaló que a partir del pago que se dará esta semana se verá reflejado el aumento autorizado este año, por lo que están a la espera de ver el resultado.

Señaló que existe comentarios que para este año el aumento que se otorgará será igual que el del Salario Mínimo que se aplicó a los trabajadores, con un incremento del 20 por ciento en las pensiones.

Esperan que este aumento sea real, ya que a partir del 2016 los aumentos se calculaban con UMAS y se otorgaba un 3 a un 5 de aumento por año.

Señaló que es necesario que se les haga justicia, ya que la mayoría de los pensionados tiene cuantías mínimas de 3 mil 600 pesos al mes, que es insuficiente para combatir la inflación que existe cada año.

"Es muy difícil al contar con la cuantía mínima. Nos ha pegado mucho el aumento en los precios y no todos tenemos un apoyo del Gobierno Federal, no todos tenemos más de 65 años y no recibimos otro apoyo".

Esto se complica por el gasto que la mayoría de los adultos mayores tiene con la compra de medicamentos, por el desabasto que existe en el Instituto Mexicano del Seguro Social que obliga a adquirirlo de manera particular.